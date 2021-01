Geflügelpest auch im Raum Bayreuth

29.01.2021, 18:49 Uhr | dpa

Die Geflügelpest breitet sich in Bayern weiter aus. Nun wurden auch Fälle in einem Geflügelbetrieb in der Gemeinde Pottenstein im Landkreis Bayreuth nachgewiesen, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte.

Das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut habe das Virus H5N8 nachgewiesen. Bereits am Donnerstag seien alle Hühner und Enten der betroffenen Geflügelhaltung gemäß den Vorschriften getötet und fachgerecht entsorgt worden.

Um eine Ausbreitung der Geflügelpest auf weitere Nutz- und Haustierbestände zu verhindern, wurden um den Ausbruchsbetrieb ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet festgelegt.

Für Menschen gilt die Geflügelpest als ungefährlich. Die Tierseuche tritt seit November in Bayern auf. Zuletzt gab es Fälle im oberbayerischen Landkreis Starnberg und im unterfränkischen Kreis Haßberge.

Die Infektionskrankheit kommt vor allem bei Wasservögeln vor. Bei Hühnern und Puten werden die höchsten Erkrankungs- und Sterberaten beobachtet - teilweise bis zu 100 Prozent. Die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird daher staatlich bekämpft.