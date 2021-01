Braunsbedra

Leiche aus Auto im Teich geborgen

29.01.2021, 19:22 Uhr | dpa

Ein 51 Jahre alter Mann ist tot aus einem Auto in einem Teich in Braunsbedra (Saalekreis) geborgen worden. Eine Passantin hatte am Freitag die Stoßstange im Mühlteich entdeckt, wie die Polizei in Halle mitteilte. Die Feuerwehr barg dann das Auto mit dem Mann aus dem Wasser. Der 51-Jährige galt seit Donnerstagabend als vermisst. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, wie das Auto ins Wasser geriet.