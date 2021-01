Uelzen

Eisregen und Schnee: Metronom stellt Zugverkehr ein

29.01.2021, 21:54 Uhr | dpa

Wegen schwieriger winterlicher Witterungsbedingungen stellt der Bahnbetreiber Metronom am Freitagabend seinen Zugverkehr in Niedersachsen komplett ein. "Eisregen und Schnee haben große Teile der Eisenbahnstrecken in Niedersachsen lahmgelegt. Dies betrifft auch metronom, enno und erixx", teilte das Unternehmen in Uelzen mit. Insbesondere eingefrorene Weichen, Schnee und vereiste Oberleitungen sorgten dafür, dass eine sichere Fahrt nicht mehr möglich sei.

Daher sei zur Sicherheit der Fahrgäste entschieden worden, den Zugverkehr auf den Strecken des metronom, enno und erixx nach und nach geordnet einzustellen. Alle Zugfahrten enden an ihrem Zielbahnhof. Bis voraussichtlich 23.00 Uhr werde der Zugverkehr des metronom, enno und erixx vollständig eingestellt, hieß es weiter.