Schönebeck (Elbe)

Linke wählt trotz Lockdown Kandidatenliste für Landtagswahl

30.01.2021, 03:07 Uhr | dpa

Eva von Angern (Die Linke), steht im Plenarsaal und spiegelt sich in Plexiglasscheiben. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Sachsen-Anhalt kommen Mitglieder der Linken zusammen, um ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehende Landtagswahl zu wählen. Für den Spitzenplatz tritt erstmals die 44 Jahre alte Fraktionschefin Eva von Angern an. Trotz des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen hat die Linke für heute einen ganztägigen Präsenz-Parteitag in Plötzky, einem Ortsteil von Schönebeck (Salzlandkreis), einberufen.

Das ist laut geltender Landesverordnung für Parteien nur möglich, wenn die Veranstaltung unaufschiebbar ist. Wegen der langen Ladungsfrist von acht Wochen Vorlauf für einen Parteitag erkannte die Landeswahlleiterin die Ausnahme an. Es gebe eine Maskenpflicht sowie freiwillige Schnelltests, sagte ein Parteisprecher. Es werden rund 120 Delegierte erwartet.

Die Linke zählte Ende 2020 nach eigenen Angaben rund 3200 Mitglieder und damit 220 weniger als ein Jahr zuvor. Sie ist derzeit mit 16 Abgeordneten als Oppositionspartei im Magdeburger Landtag vertreten. Am 6. Juni 2021 wird in Sachsen-Anhalt ein neues Parlament gewählt.