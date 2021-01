Göttingen

Evakuierung in Göttingen: Vier Blindgänger werden entschärft

30.01.2021, 03:38 Uhr | dpa

In Göttingen müssen heute gut 8300 Menschen ihre Wohnungen für mehrere Bombenentschärfungen verlassen. Wer nicht zu Freunden kann, soll in Hotels und Evakuierungszentren unterkommen, teilte die Stadt mit. Rund 500 Menschen hätten Bedarf an einer Unterkunft angemeldet, sagte ein Sprecher. Bis 6.30 Uhr sollen Anwohner im Umkreis von einem Kilometer ihre Häuser räumen. In einer Baugrube werden vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Die Entschärfungen dauern voraussichtlich bis Sonntag. Auch wird die wichtige Nord-Süd-ICE-Schnellstrecke der Deutschen Bahn unterbrochen: Der Bahnhof Göttingen werde gesperrt und Fernzüge würden umgeleitet, teilte das Unternehmen mit.