Neukirchen-Vluyn

Auto kollidiert mit Radfahrerin: 23-Jährige stirbt

30.01.2021, 08:51 Uhr | dpa

Eine 23 Jahre alte Radfahrerin ist an einer Autobahnauffahrt in Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der 55-jährige Fahrer des Wagens aus Dortmund sei nach rechts auf die Auffahrt zur A57 abgebogen, als es am Freitagabend zur Kollision kam, teilte die Polizei mit. Die Radfahrerin erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Moers zu melden.