Hof

Leerer Tank bringt gesuchten Lkw-Fahrer ins Gefängnis

30.01.2021, 10:32 Uhr | dpa

Wegen eines leeren Tanks ist ein Lastwagen auf der Autobahn 9 in der Nähe von Hof liegengeblieben - als die Polizei kam, ging es für den Fahrer direkt in die Justizvollzugsanstalt. Beamte der Verkehrspolizei sicherten den Sattelauflieger ab, wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete. Dabei habe die Streife festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht worden sei. Den 52-Jährigen brachten die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

Sein Lkw konnte am Freitag trotz hinzugerufener Pannenhilfe nicht wieder in Gang gesetzt werden. Zum Abschleppen wurde die Autobahnmeisterei Münchberg hinzugerufen. Die rechte Fahrspur wurde während der Bergung des Gespanns gesperrt.