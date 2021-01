Rostock

Millionenförderung für Mittelstand-Kompetenzzentrum

30.01.2021, 11:05 Uhr | dpa

Das Bundeswirtschaftsministerium wird das Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum in Rostock in den kommenden zwei Jahren mit mehr als drei Millionen Euro fördern. Das Zentrum sei Teil des deutschlandweiten Projekts Mittelstand Digital, das Ministerium stelle das Geld für die kostenlose Nutzung aller Angebote bereit, sagte Projektleiterin Silvia Rydlewicz. Die Experten des Zentrums begleiten aus Mecklenburg-Vorpommern kleine und mittlere Unternehmen wie Arztpraxen, touristischen Einrichtungen oder Produktionsbetrieben in allen Bereichen der Digitalisierung. Diesen kostenlosen Service hätten seit Gründung des Zentrums im Oktober 2017 mehr als 20 Unternehmen und Selbstständige in Anspruch genommen, sagte Rydlewicz.

Im Zentrum arbeiten Experten der Universitätsmedizin Rostock, des Instituts für Implantattechnologie und Biomaterialien in Warnemünde und der Hochschule Stralsund.