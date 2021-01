Aue

Trainer Schuster: Aue ist kein Spitzenteam der 2. Liga

30.01.2021, 12:03 Uhr | dpa

Trainer Dirk Schuster hält den FC Erzgebirge Aue trotz der bisher guten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga nicht für ein Spitzenteam. "Wir haben nicht diese Qualität wie Spitzenmannschaften und haben ganz oben überhaupt nichts verloren", sagte Schuster nach dem 0:3 der Auer am Freitagabend bei der SpVgg Greuther Fürth. Durch die siebte Saisonniederlage verpassten die Sachsen den Anschluss zur Spitzengruppe. Mit 28 Punkten liegt der FC Erzgebirge im gesicherten Tabellenmittelfeld.

"So blöd das klingt: Ich glaube, dass wir trotz des 0:3 ein akzeptables Auswärtsspiel gemacht haben. Wir haben uns aber durch eigene Fehler alles kaputt gemacht", äußerte Schuster sein Unverständnis über die Schnitzer bei den drei Gegentoren. Speziell Louis Samson sah vor dem 0:2 nicht gut aus. Der Abwehrspieler hatte den Ball am eigenen Strafraum an Sebastian Ernst verloren, dessen Vorlage Branimir Hrgota anschließend mühelos verwandelte. "Da fehlen mir die Worte, das Tor haben wir selber gemacht", sagte der Trainer.

Für das kommende Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenführer Hamburger SV fordert Schuster von seinem Team, die eigenen Angriffe wieder besser und konzentrierter auszuspielen als in Fürth: "Die Umschaltbewegungen unsererseits waren relativ schnell beendet. Bei den Fürthern sah das ein bisschen anders aus. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns und müssen einiges tun."