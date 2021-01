Heidenheim an der Brenz

Per Leihe: Heidenheim holt Stürmer Kleindienst zurück

30.01.2021, 14:56 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat seinen früheren Torjäger Tim Kleindienst zurückgeholt. Der 25-Jährige werde bis Saisonende vom belgischen Erstligisten KAA Gent ausgeliehen, teilten die Schwaben am Samstag mit. Es ist bereits das dritte Mal in der Karriere des Stürmers, dass er sich den Heidenheimern anschließt.

In der vergangenen Saison hatte er sie mit 14 Toren in der Liga und zwei weiteren in der letztlich verlorenen Relegation gegen Werder Bremen fast zum Aufstieg in die Bundesliga geschossen. Für Gent kam Kleindienst in dieser Spielzeit bislang auf ein Tor in 15 Ligaeinsätzen. Für das Heimspiel der Heidenheimer gegen den FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ist Kleindienst bereits einsatzberechtigt.