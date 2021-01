Wittenberge

Zwei Verletzte bei Übergriff in Wittenberge

30.01.2021, 17:23 Uhr | dpa

Bei der Auseinandersetzung in einer Wohnung in Wittenberge (Prignitz) sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Die Täter flüchteten anschließend. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich mehrere Männer am Freitag Zugang zu einer Wohnung verschafft. Sie bedrohten die Anwesenden und stahlen Wertgegenstände, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es sollen Waffen im Spiel gewesen sein. Welcher Art, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Die Polizei hat eine Fahndung nach den zunächst unbekannten Tätern eingeleitet.