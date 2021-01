Feldberg (Schwarzwald)

Nach Absage am Samstag: Skicrosser hoffen auf Heimweltcup

31.01.2021, 02:41 Uhr | dpa

Nach der Absage der ersten Wettkämpfe auf dem Feldberg am Samstag hoffen die Skicrosser, dass sie am zweiten Renntag heute antreten können. Schlechtes Wetter samt Schneefall hatte den Veranstaltern im Schwarzwald am Samstag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die deutschen Männer wollen ihre gute Form zwei Wochen vor der WM in Schweden bestätigen. Bei den Frauen fehlt indes just die baden-württembergische Lokalmatadorin Daniela Maier als Podiumskandidatin wegen eines Kreuzbandrisses.