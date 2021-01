Sandhausen

1. FC Nürnberg im Kellerduell beim SV Sandhausen gefordert

31.01.2021, 02:58 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg ist heute (13.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga im Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen gefordert. Die im neuen Jahr noch sieglosen Franken gehen mit einem Vorsprung von noch fünf Punkten auf den Tabellenvorletzten in die so wichtige Partie. "Es ist ein bisschen Druck im Kessel", gestand Sportvorstand Dieter Hecking im Bayerischen Rundfunk. Für den jungen Chefcoach Robert Klauß ist es eine erste kritische Phase. "Wir haben die Chance, in Sandhausen den Bock wieder umzustoßen", sagte Hecking.