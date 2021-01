Gardelegen

Landebahn eines Flugplatzes durch Autotouren beschädigt

31.01.2021, 12:25 Uhr | dpa

Autofahrer haben die Landebahn des Segelflugplatzes im altmärkischen Gardelegen zur illegalen Rennpiste umfunktioniert und beschädigt. Die Polizei sei am Samstag über entsprechende Schäden auf dem Gelände informiert worden, teilte die Behörde am Sonntag mit. Es sei wahrscheinlich, dass die Autofahrer bereits am späten Freitagabend verbotenerweise ihre Runden auf dem Rollfeld drehten. Trotz geschlossener Schneedecke sei dabei die Grasnarbe aufgewühlt worden. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Laut Polizei kam es in der Vergangenheit bereits häufiger zu ähnlichen Vorfällen und Schäden an der Landebahn.