Calbe (Saale)

Täter sprengen Fahrkartenautomat am Bahnhof in Calbe

31.01.2021, 13:15 Uhr | dpa

An einem Bahnhof in Calbe im Salzlandkreis haben zwei Täter einen Fahrkartenautomaten gesprengt und Bargeld erbeutet. Ein 33 Jahre alter Zeuge habe die Detonation in der Nacht zu Sonntag gehört und vergeblich versucht, einen verdächtigen Mann zu stellen, teilte ein Polizeisprecher mit. Dem Täter sei es gelungen, in ein Fluchtauto zu steigen, in dem ein Komplize wartete. Am Wagen waren laut Mitteilung gestohlene Kennzeichen. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern, den Fahrkartenautomaten im Bahnhof Calbe-Ost mit Sprengstoff so zu beschädigen, dass sie auch an das Geld in der Kassette kamen. Wie hoch die erbeutete Summe ist, war zunächst offen.