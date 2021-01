Magdeburg

Drittligist Magdeburg verleiht zwei Talente nach Halberstadt

31.01.2021, 15:26 Uhr | dpa

Der 1. FC Magdeburg hat zwei seiner Talente in die Fußball-Regionalliga an Germania Halberstadt verliehen. Wie der Drittligist am Sonntag mitteilte, sollen Nico Mai und Julian Weigel bis zum 30. Juni Spielpraxis in der vierten Liga sammeln. Derzeit ist allerdings unklar, wann die derzeit pausierende Regionalliga Nordost fortgesetzt wird. Dies soll frühestens im März der Fall sein. "Julian und Nico wurden im vergangenen Sommer aus dem A-Jugendbereich übernommen und hatten jetzt ein Halbjahr auf Drittliganiveau trainiert. Es ist nun wichtig, dass sie im Männersport ankommen", sagte FCM-Sportdirektor Otmar Schork.