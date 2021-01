Wernigerode

Sonniges Wetter lockt Ausflügler in den Harz

31.01.2021, 16:19 Uhr | dpa

Sonniges Winterwetter hat am Sonntag wieder viele Tagestouristen in den Harz gelockt. Gegen Mittag seien vor allem rund um den Brocken-Ort Schierke die Parkplätze nahezu vollständig belegt gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Halberstadt. Es sei jedoch während des gesamten Wochenendes nicht nötig gewesen, Parkplätze oder Zufahrtsstraßen wegen zu großen Andrangs abzusperren. Am Nachmittag habe sich die Lage bereits wieder entspannt. Die Polizisten vor Ort hätten keine Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln festgestellt.

Das erlebten beliebte Wintersportorte im Corona-Lockdown mit strengen Kontaktregeln auch schon anders: Rund um den Jahreswechsel mussten auch im Harz Straßen und Parkplätze gesperrt werden, weil sie völlig überfüllt waren. Dieses Wochenende blieb es sowohl auf sachsen-anhaltischer als auch auf niedersächsischer Seite des Mittelgebirges ruhig: Es sei alles entspannt und ohne besondere Einsätze abgelaufen, so die Polizei Goslar.