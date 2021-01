Magdeburg

Land erwartet Impfstoff-Nachschub für 65 000 Menschen

31.01.2021, 17:37 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt erwartet im Februar einen Impfstoff-Nachschub für 65 000 Menschen. Angekündigt ist, dass 129 900 weitere Dosen kommen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die ersten Kartons mit Nachschub von Biontech/Pfizer sowie dem erst vor wenigen Tagen zugelassenen Präparat von Astrazeneca werden demnach am Montag erwartet.

Da für eine volle Schutzwirkung jeweils zwei Dosen verabreicht werden müssen, könnten mit den bisher geplanten Februar-Lieferungen knapp 65 000 Männer und Frauen geimpft werden. Das wären mehr Menschen als bisher versorgt wurden: Bis Samstag wurden laut Übersicht des Landes 49 435 Männer und Frauen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, fast 20 000 bekamen schon beide Dosen.

Die Liefermengen für Sachsen-Anhalt seien erst am Wochenende vom Bundesgesundheitsministerium aktualisiert worden, sagte der Sprecher des Landesministeriums. In Sachsen-Anhalt wie bundesweit wird seit Ende Dezember geimpft. Wegen Lieferengpässen und Nachverhandlungen ändert sich die Zahl der erwarteten Impfdosen dauernd. Vor kurzem wurde der Nachschub im Vergleich zu den Planungen gedrosselt, jetzt kündigte der Bund wieder größere Chargen an. Bis zum 22. Februar sollen mindestens weitere 5 Millionen Impfdosen an die Länder geliefert werden, 1,747 Millionen mehr als bisher geplant.