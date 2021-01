Schwerin

Land unterstützt polnische Einpendler

31.01.2021

Die Schweriner Landesregierung hat die finanzielle Hilfe für Berufspendler aus Polen, die vor allem in Vorpommern arbeiten, verlängert - nicht aber für die sogenannten Auspendler. Grund sei die "angespannte Corona-Situation", sagte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Stefan Rudolph, am Samstag. Dies stelle viele Firmen vor große Herausforderungen, die hiesige Wertschöpfung aufrecht zu erhalten.

Wenn die Arbeitskräfte in Mecklenburg-Vorpommern bleiben, um weiter in dem Bundesland zu arbeiten, bekommen sie laut Ministerium 65 Euro pro Tag. Damit könnten sie etwa eine Unterkunft bezahlen. Hinzu kommen 20 Euro täglich für Familienmitglieder der Tagespendler, die sich als Begleiter ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten. Dies helfe der Wirtschaft in MV.

Eine ähnliche Unterstützung forderten am Wochenende erneut polnische Bürger, die sich im Zuge des Schengen-Abkommens auf deutscher Seite niedergelassen haben und auf polnischer Seite arbeiten. Ihnen müssten kostenlose Corona-Test ermöglicht werden, ansonsten grenze die Schweriner Landesregierung diese von der Politik gewollten Grenzgänger weiter aus, war eine Forderung. Die Betroffenen müssten sich derzeit alle vier Tage auf eigene Kosten testen lassen, was einen Großteil des Verdienstes koste und diesen mitunter auch überschreite, sagte eine Sprecherin der Gruppe.

Das Ministerium machte dazu bisher keine Angaben. Auf deutscher Seite haben sich in den letzten Jahren mehrere tausend polnische Bürger angesiedelt und etliche Dörfer und kleine Städte vor Verödung bewahrt. Grundlage war die Freizügigkeit beim Grenzverkehr.

Nach seinen Angaben wurden Pendler-Zuschüsse bisher für 4323 Pendler und 315 Angehörige genehmigt. Das entspreche 4,5 Millionen Euro.