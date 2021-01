Parchim

Proteste gegen Corona-Politik in Parchim und Neubrandenburg

31.01.2021, 21:21 Uhr | dpa

Mit Protest-Spaziergängen und Auto-Korsos haben rund 400 Menschen am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern gegen die bestehenden Corona-Einschränkungen protestiert. Wie Polizeisprecher erklärten, zogen am Sonntagabend bei zwei angemeldeten Aufzügen rund 200 Teilnehmer durch die Innenstadt von Parchim (Ludwigslust-Parchim). Das waren etwa 300 Leute weniger als vor einer Woche. Bis auf etwa 30 Verstöße gegen die Maskenpflicht, die mit Ordnungsstrafen geahndet werden sollen, habe es keine weiteren Verstöße gegen Corona- und Versammlungsauflagen gegeben.

Am Samstag hatten ebenfalls etwa 200 Menschen erstmals mit Auto-Korsos in Neubrandenburg gegen die nach ihrer Auffassung zu strengen Corona-Einschränkungen protestiert. Die Gruppen fuhren mit insgesamt rund 100 Autos auf zwei Routen durch das Stadtgebiet sowie kurzzeitig auch nach Burg Stargard und zurück. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zweier Autos, bei dem niemand verletzt wurde. Insgesamt wurden sechs Ordnungswidrigkeiten aufgenommen.

Im Nordosten sinkt die Wochen-Inzidenz seit knapp zwei Wochen langsam. Sie liegt derzeit bei 90,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, im Kreis Ludwigslust-Parchim bei 112,9, an der Mecklenburgischen Seenplatte bei 129.