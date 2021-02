Schwerin

Linksfraktion startet Winterklausur: Pandemie Hauptthema

01.02.2021, 01:18 Uhr | dpa

Die fortwährende Corona-Krise ist bestimmendes Thema auch bei der traditionellen Winterklausur der Linksfraktion im Schweriner Landtag. Die Oppositionspartei hat zu ihren am Montag beginnenden zweitägigen Beratungen daher auch den Rostocker Infektiologen Professor Emil Reisinger und den Bioinformatiker Professor Lars Kaderali aus Greifswald eingeladen. Beide gehören zum Beraterstab der Landesregierung, wenn diese ihre Strategie zur Eindämmung des Infektionsgeschehens festlegt.

Bislang trägt die Linke im Landtag den Kurs der SPD/CDU-Regierung Mecklenburg-Vorpommerns zur Pandemie-Bekämpfung mit, obgleich sie immer wieder auch Kritik an einzelnen Maßnahmen übt. Es wird damit gerechnet, dass die Differenzen wieder deutlicher werden, je näher die Landtagswahl rückt. Die Parlamentswahl ist für den 26. September geplant. Dann soll unter anderem auch der Erfurter Landtag neu gewählt werden. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) werde per Video zur Klausur in Schwerin zugeschaltet, teilte die Fraktion mit. Die Ergebnisse der Klausur sollen am Dienstag vorgestellt werden.