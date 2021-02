Cloppenburg

Tote Frau und Kind: Tatverdächtiger äußert sich nicht

01.02.2021, 10:10 Uhr | dpa

Bei den Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt in Cloppenburg hat sich der Tatverdächtige noch nicht zur Sache geäußert. "Er ist bei Gericht vorgeführt worden, auch dort hat er keine Angaben gemacht", sagte am Montag ein Polizeisprecher in Cloppenburg. Der 30 Jahre alte Mann soll am Samstag seine 27 Jahre alte Ehefrau und den gemeinsamen sechs Jahre alten Sohn mit einem Messer umgebracht haben. Der Mann befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Klinik.

Am Samstagnachmittag hatte die Polizei in einer Wohnung die 27 Jahre alte Frau und den Sechsjährigen tot aufgefunden. Der tatverdächtige Ehemann hatte selbst über den Notruf die Polizei verständigt. Er ließ sich von den Beamten ohne Widerstand festnehmen.