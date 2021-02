Schwerin

Sparkassen in Südwestmecklenburg fusioniert gestartet

01.02.2021, 12:31 Uhr | dpa

Die Fusion der Sparkassen Mecklenburg-Schwerin und Parchim-Lübz ist zum Jahresbeginn rechtlich vollzogen worden und soll technisch Mitte Mai perfekt sein. An den drei Tagen nach Himmelfahrt, vom 14. bis 16. Mai, sollen die Konten der rund 181 500 Kunden und Kundinnen in einem technischen System zusammengeführt werden, wie die neue Sparkasse Mecklenburg-Schwerin am Montag mitteilte. Auf die Kunden der ehemaligen Sparkasse Parchim-Lübz kämen dabei nur wenige Neuerungen zu.

Mit der Fusion ist die neue Sparkasse Mecklenburg-Schwerin die drittgrößte der neun Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern. Größer sind die Ostseesparkasse Rostock und die Sparkasse Vorpommern. Sie erreiche eine Bilanzsumme von mehr als 3,5 Milliarden Euro, habe rund 480 Mitarbeiter sowie 29 Auszubildende, hieß es. Das Geschäftsgebiet umfasst die Landeshauptstadt Schwerin und nunmehr den kompletten Landkreis Ludwigslust-Parchim, der Sitz ist in Schwerin.