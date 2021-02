Postau

Feuerwehr findet tote Person bei Wohnhausbrand

01.02.2021, 13:13 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Niederbayern haben Feuerwehrkräfte am Montag eine tote Person gefunden. Um wen es sich bei der Leiche handelt, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Am Montagvormittag hatte ein Postbote starken Rauch an dem Haus in der Gemeinde Postau (Landkreis Landshut) bemerkt und den Notruf verständigt. Die Brandursache wird noch ermittelt.