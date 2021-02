Oberwiesenthal

Fahrgäste ohne Maske in der Fichtelbergbahn kontrolliert

01.02.2021, 13:13 Uhr | dpa

Eine Fahrt ohne Maske in der Fichtelbergbahn hat für mehrere Passagiere Konsequenzen. Die Polizei kontrollierte am Sonntag fünf Fahrgäste, die nicht wie in der Corona-Pandemie vorgeschrieben einen Mund-Nasen-Schutz trugen. Zwei von ihnen konnten eine gültige Befreiung vorlegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen die anderen drei Erwachsenen wurden Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit verfasst.