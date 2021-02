Rostock

Kaltes Winterwetter im Norden: Erster Eisbericht der Saison

01.02.2021, 13:13 Uhr | dpa

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Rostock hat seinen ersten Eisbericht der Saison für die Ostsee herausgegeben. Wie das Amt am Montag berichtete, gebe es Meldungen über dünnes Neueis für Schleswig, Neustadt Hafen, den Zingster Strom, die Gegend um Greifswald und der Dänischen Wiek sowie aus dem Peenestrom. In anderen geschützten Bereichen der deutschen Ostseeküste komme es ebenfalls zu Neueis oder Neueisbildung.

Da weiter mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu rechnen und der Wind meist schwach ist, werden weitere Neueisbildung in geschützten Bereichen erfolgen. In den kommenden Tagen könne bei steigenden Temperaturen das Eis Bestand haben, sagte der BSH-Ozeanograph Jürgen Holfort. Im vergangenen Winter hatte das BSH mangels Eis keinen Eisbericht herausgegeben.