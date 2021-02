Osnabrück

Polizei löst Feier auf: Gäste verstecken sich unter Kleidern

01.02.2021, 13:19 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Osnabrück eine ausgelassene Geburtstagsparty mit mehr als 20 Gästen beendet. Ein 25-Jähriger hatte seinen Geburtstag im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses gefeiert und dabei die Corona-Regeln vollkommen außer Acht gelassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Beamten in der Nacht zum Sonntag nach einem Hinweis mit mehreren Streifenwagen zu dem Haus in der Innenstadt anrückten, versteckten sich einige Gäste in dem weiträumigen Dachgeschoss unter Kleidungsstücken. Andere kauerten sich in Ecken oder hielten die Türen zu - ohne Erfolg.

Bei der Durchsuchung der Räume fanden die Beamten neben Amphetaminen auch Kapseln mit Lachgas. Auf die Feiernden im Alter zwischen 21 bis 25 Jahren kommen laut Polizei nun Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz zu. Zwei Gäste nahmen die Beamten in Gewahrsam, weil sie das Haus nach Platzverweisen nicht verlassen wollten. Der 25-jährige Veranstalter muss die Kosten für den Polizeieinsatz tragen.