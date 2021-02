Mühlhausen/Thüringen

9,3 Millionen Industriegebiet "Görmar-Kaserne" in Mühlhausen

01.02.2021, 15:25 Uhr | dpa

Für die weitere Erschließung des Industriegebiets "Görmar-Kaserne" bekommt die Stadt Mühlhausen 9,3 Millionen Euro vom Land. Einen entsprechenden Förderbescheid übergab Thüringen Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee am Montag an Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (beide SPD). Die Erschließung mit Investitionskosten von mehr als 11,4 Millionen Euro solle bis zum Frühjahr 2024 abgeschlossen sein, teilte das Wirtschaftsministerium in Erfurt mit.

Angrenzend an das bereits bestehende Industrie- und Gewerbegebiet "Görmar-Kaserne" sollen den Angaben zufolge die ehemaligen Übungs- und Ausbildungsgelände der Bundeswehr mit einer Bruttofläche von etwa 24,9 Hektar durch die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen erschlossen werden. Dazu gehören unter anderem Verkehrswege sowie die Be- und Entwässerung. Zudem müssen einige noch vorhandene Gebäude abgerissen werden. Als Ausgleich zu den geplanten Maßnahmen werden auf dem Gelände Hecken, Gras- und Staudenfluren sowie Strauchgruppen angepflanzt.