Wirtschaftskammern: Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse

01.02.2021, 17:09 Uhr | dpa

Die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern haben eine Vereinbarung der Kultusminister zur besseren Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse in Deutschland begrüßt. "Wenn diese Vereinbarung so umgesetzt wird, kommen wir der Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen in Deutschland einen großen Schritt näher", erklärte der Hauptgeschäftsführer der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, Torsten Haasch, am Montag im Namen der IHKs im Land. Die Landesregierung hat die Ländervereinbarung jetzt unterschrieben, wie das Schweriner Bildungsministerium mitgeteilt hatte.

In der im Oktober geschlossenen Vereinbarung sichern sich die Länder unter anderem zu, "durch geeignete Maßnahmen" dafür zu sorgen, dass Schüler bei einem länderübergreifenden Schulwechsel "ihre Bildungslaufbahn bruchlos fortsetzen können". Ein wesentlicher Punkt sind die Abituraufgaben. Hier wollen sich die Länder dazu verpflichten, eine bestimmte Anzahl der Aufgaben aus einem gemeinsamen, länderübergreifenden Pool zu entnehmen.

Bislang sind Haasch zufolge wegen unterschiedlicher Prüfungsvorschriften in den Ländern die Schulabschlüsse nur wenig vergleichbar. Dies könne zu Schwierigkeiten in der dualen Ausbildung führen, da die Ausbildungsordnungen und die Prüfungsanforderungen dort bundesweit einheitlich seien, sagte er. Auch das Ziel, die Bezeichnung der Abschlüsse zu vereinheitlichen, begrüßte Haasch. "Hauptschulabschluss hier, Berufsreife dort und weitere Bezeichnungen machen für die Unternehmen den Durchblick schwierig."