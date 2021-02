Plauen

Sieben Nachweise der britischen Virus-Variante

01.02.2021, 17:17 Uhr | dpa

Im Vogtlandkreis sind sieben Fälle der britischen Coronavirus-Mutation entdeckt worden. Die Nachweise seien am Wochenende und am Montag gemeldet worden, teilte das Landratsamt in Plauen mit. Es liefen erweiterte Tests und Maßnahmen zur Nachverfolgung der Kontakte der Betroffenen. Der Virus-Typ B.1.1.7 gilt als ansteckender als die bisher in Deutschland verbreitete Variante.

Die Mutation war zuletzt auch in Leipzig sowie im Kreis Görlitz gemeldet worden. Bei den beiden Patienten aus Bad Muskau in Ostsachsen sei bisher noch unklar, wo sie sich angesteckt haben. Das Landratsamt in Görlitz teilte am Montag mit, dass der Indexfall noch nicht habe ermittelt werden können. Bei einem weiteren Angehörigen des Mannes und der Frau werde noch auf das Testergebnis gewartet. Alle drei hätten grippeähnliche Symptome und seien in Quarantäne.