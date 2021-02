Bad Hersfeld

Mann bei Angriff mit spitzem Gegenstand schwer verletzt

01.02.2021, 17:27 Uhr | dpa

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend in Neuenstein (Kreis Hersfeld-Rotenburg) angegriffen und schwer verletzt worden. Zwischen ihm und mehreren Unbekannten sei es aus ungeklärten Gründen im Ortsteil Mühlbach zum Streit gekommen, teilte die Polizei am Montag in Fulda mit. Die Unbekannten schlugen demnach auf ihr Opfer ein und verletzten es am Hals mit einem spitzen Gegenstand. Der 29-Jährige musste laut Polizei in einem Krankenhaus versorgt werden, er sei aber außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen.