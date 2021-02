Hohe Börde

22-Jähriger übersieht Stauende auf A2: Zwei Schwerverletzte

01.02.2021, 22:42 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 2 im Landkreis Börde ein Stauende übersehen und ist in einen Lkw gekracht. Der 22-Jährige und seine 16-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Montagnachmittag auf Höhe der Rastanlage Börde "Nord" schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Das Auto war in Richtung Hannover unterwegs. Der rechte Fahrstreifen musste für fast drei Stunden gesperrt werden.