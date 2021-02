Schwerin

Urteil in Missbrauchsprozess am Landgericht erwartet

02.02.2021, 01:41 Uhr | dpa

Im Prozess um mehrfachen Kindesmissbrauch und Vergewaltigung gegen einen 63-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim soll heute (9.30 Uhr) am Landgericht Schwerin das Urteil verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer sechs Jahre und sechs Monate Gefängnis für den Angeklagten beantragt. Sie sah es als erwiesen an, dass sich der Mann 2012 mehrfach an dem anfangs neunjährigen Kind verging und 2017 den inzwischen 14-jährigen zweimal vergewaltigte.

Zuvor soll er dem Jungen ein narkotisierendes Mittel in ein Getränk gemischt haben. Der Verteidiger beantragte Freispruch. Es gebe keine Beweise für die Übergriffe und die Aussagen der Zeugen seien widersprüchlich beziehungsweise unglaubwürdig. Der Angeklagte selbst beteuerte, er sei unschuldig. Er und die Familie des Jungen sind Nachbarn in einem Dorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim.