Schwerer Autounfall: Rettungshubschrauber im Einsatz

02.02.2021, 07:00 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber in der Luft. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei einem Autounfall sind am Montagabend in Bautzen vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei krachten zwei Autos im Ortsteil Stiebitz frontal aufeinander. Ein 44 Jahre alte Fahrer sei aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto. Der 44-jährige Unfallverursacher und die drei Insassen des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt. Eine Person wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war für Stunden bis in den späten Abend komplett gesperrt.