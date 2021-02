Homburg

Vorfahrt genommen: Mann bei Unfall schwer verletzt

02.02.2021, 08:46 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im saarländischen Homburg ist ein 64 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Zuvor hatte ihm ein 29-Jähriger mit seinem Wagen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Anschluss sei es zur Kollision gekommen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten nach dem Unfall am Montagnachmittag in eine Klinik. Der 29-Jährige blieb demnach unverletzt. Die Hauptstraße im Stadtteil Einöd war für die Unfallaufnahme knapp zwei Stunden lang gesperrt.