Lübeck

Betrunkener randaliert in Linienbus

02.02.2021, 12:03 Uhr | dpa

Wegen eines ungültigen Fahrscheins hat ein Betrunkener in einem Lübecker Linienbus einem Busfahrer ins Gesicht geschlagen und einen Schutz der Fahrerkabine beschädigt. Der 23 Jahre alte Lübecker habe dem Fahrer beim Einsteigen in den leeren Bus einen ungültigen Fahrschein gezeigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Fahrer ihn darauf hinwies, reagierte der Mann aggressiv, schrie den Fahrer an und schlug ihm ins Gesicht. Bei dem Vorfall am Montagabend wurde der 29 Jahre alte Fahrer verletzt.

Weil sich der Betrunkene auch gegenüber den Polizisten aggressiv verhielt, wurde er des Busses verwiesen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und des Versuchs des Erschleichens von Leistungen ermittelt.