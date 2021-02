Bergen auf Rügen

Betrunken in Schlangenlinien zur Arbeit: Führerschein weg

02.02.2021, 12:08 Uhr | dpa

Einem 36-Jährigen hat seine morgendliche Autofahrt zur Arbeit wegen Trunkenheit seinen Führerschein gekostet. Das Fahrzeug des Mannes fiel Polizisten am Dienstag auf der Insel Rügen in der Nähe von Bergen auf, weil es auffällig langsam und in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, der sichtlich alkoholisiert gewesen sei und angab, auf dem Weg zur Arbeit zu sein. Eine Atemalkoholmessung ergab demnach einen Wert von 2,57 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.