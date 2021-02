Magdeburg

Großteil der Novemberhilfen an 3400 Unternehmen ausgezahlt

02.02.2021, 14:37 Uhr | dpa

Ein Stift liegt auf einem Antrag auf Gewährung der "Novemberhilfe" in der Corona-Krise. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Drei Wochen nach dem Auszahlungsstart der Novemberhilfen haben etwa 3400 Unternehmen in Sachsen-Anhalt ihre beantragten Novemberhilfen bekommen. An sie zahlte die landeseigene Investitionsbank bisher 52,6 Millionen Euro aus, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Insgesamt seien bis Ende Januar rund 4100 Anträge eingereicht worden. Die staatlichen Entschädigungen waren Ende Oktober für jene Betriebe zugesagt worden, die wegen der angeordneten Corona-Einschränkungen schließen mussten.

Die Auszahlung hatte sich mehrfach verzögert, zuletzt wegen technischer Probleme. Deswegen hatte der Bund zunächst nur Abschläge direkt an Unternehmen ausgezahlt, beziehungsweise kleinere Beträge von bis zu 5000 Euro komplett an Soloselbstständige überwiesen. Von dieser Hilfe hätten nach Angaben des Landesministeriums nun 1200 Soloselbstständige in Sachsen-Anhalt im Volumen von 1,6 Millionen Euro profitiert.

Besonders das Gastgewerbe hat die Hilfen des Bundes verstärkt genutzt. Rund 36 der insgesamt mehr als 54 Millionen Euro für Novemberhilfen gingen an Unternehmen aus dem Gastgewerbe. Weitere neun Millionen Euro wurden an Unternehmen aus den Bereichen Kunst, Unterhaltung und Erholung ausgezahlt.