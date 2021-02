Dülmen

16-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall bei Dülmen

02.02.2021, 16:21 Uhr | dpa

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit fünf verletzten Teenagern bei Dülmen im Münsterland ist eines der Opfer gestorben. Ein 16-Jähriger aus Dülmen starb nach Angaben der Polizei am Dienstag im Krankenhaus. Er war Beifahrer in einem Auto, das am vergangenen Mittwoch gegen einen Baum geprallt war. Der 16-Jährige war nicht angeschnallt gewesen und aus dem Wagen geschleudert worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Die Polizei war kurz nach dem Unfall von einem misslungenen Überholmanöver ausgegangen. Beteiligt war ein weiterer Wagen. Alle Unfallbeteiligten aus Dülmen kannten sich. Zwei weitere Jugendliche (17 und 18 Jahre) sind laut Mitteilung noch im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr.