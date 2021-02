Neustadt an der Weinstraße

Gericht: Wertstoffhofbesuch nur mit Maske trotz Attest

02.02.2021, 17:47 Uhr | dpa

Einem Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße wurde zu Recht der Zugang zu einem Wertstoffhof verweigert, weil er keine Maske tragen wollte. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße habe einen entsprechenden Eilantrag abgelehnt, teilte das Gericht am Dienstag mit. Das Personal hatte dem Mann den Zugang zu der Anlage verweigert, weil er trotz mehrfacher Aufforderung nicht bereit war, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Er wollte dort Altreifen entsorgen.

In seinem Antrag hatte der Mann auf eine ärztliche Bescheinigung verwiesen, wonach er aufgrund mehrerer schwerer Krankheitsbilder vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit sei. Es sei nicht zu erkennen, aus welchem Grund die vom Antragsteller beabsichtigte Ablieferung von Altreifen in irgendeiner Weise dringlich oder unaufschiebbar sein könnte, so das Gericht. Zudem sei er trotz des Attests nicht "automatisch befreit" von der Maskenpflicht auf dem Gelände. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.