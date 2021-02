Gräfenhainichen

Betrunkener Mann stört Zugverkehr in Gräfenhainichen

02.02.2021, 17:50 Uhr | dpa

Ein betrunkener 38-Jähriger hat sich am Bahnhof in Gräfenhainichen (Kreis Wittenberg) von außen an einen Zug gehängt und so dessen Abfahrt verzögert. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Bundespolizei in Magdeburg am Dienstag mitteilte. Demnach hatte der Mann am Montagabend zunächst mehrfach die Gleise vor der stehenden S-Bahn überquert und den Lokführer provoziert. Als er dann in den Zug steigen wollte, untersagte ihm eine Zugbegleiterin die Mitfahrt. Daraufhin kam es zu dem Zwischenfall.

Der Zug verspätete sich 14 Minuten. Ein von den Bundespolizisten durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,08 Promille. Gegen den Mann wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen betriebsstörender Handlungen sowie des unbefugten Aufenthaltes im Gleis eingeleitet.