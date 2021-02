Stuhr

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A1

02.02.2021, 21:02 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 1 hat es am Dienstagabend einen schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben. Nach derzeitigem Stand sei wohl niemand schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Die A1 sei in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Brinkum und Stuhr bis auf einen Fahrstreifen gesperrt. Nähere Angaben zur Unfallursache sowie zur Zahl der beteiligten Fahrzeuge und Menschen konnte der Sprecher zunächst nicht machen.