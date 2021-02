Frauenberg

Bei Ausbau von Glasfasernetz: Arbeiter finden Rohrbombe

02.02.2021, 22:17 Uhr | dpa

Eine selbstgebaute Rohrbombe haben Arbeiter bei Frauenberg (Kreis Birkenfeld) gefunden. Sie wurde von Sprengstoffexperten auf einem abgelegenen Gelände kontrolliert zur Explosion gebracht, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Die Arbeiter waren demnach mit dem Ausbau des Glasfasernetzes beschäftigt, als sie den in Alufolie eingewickelten Gegenstand am Dienstag fanden. Die Polizei sperrte den Bereich daraufhin weiträumig ab. Auch die Bahnstrecke zwischen Kronweiler und Idar-Oberstein wurde für mehrere Stunden gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Rohrbombe bereits länger dort gelegen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.