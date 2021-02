Guxhagen

Auto geht auf A7 bei Guxhagen in Flammen auf

02.02.2021, 22:55 Uhr | dpa

Mit einem Schrecken ist eine Autofahrerin davongekommen, deren Kleinwagen auf der A7 bei Guxhagen in Flammen aufgegangen ist. Die 32-Jährige war am Dienstagabend in Richtung Hannover unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die Frau bemerkte demnach selbst Rauch an ihrem Fahrzeug und wurde gleichzeitig von anderen Fahrern per Lichthupe darauf aufmerksam gemacht. Sie nahm die Abfahrt Guxhagen, stoppte ihr Auto auf dem Seitenstreifen und konnte es rechtzeitig verlassen, bevor der Wagen komplett ausbrannte. "Für die Frau bestand zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Gefahr", sagte ein Polizeisprecher. Ein technischer Defekt sei Ursache des Brandes gewesen. Die Anschlussstelle wurde am Dienstagabend für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.