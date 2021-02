Schwerin

Glättegefahr in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns

03.02.2021, 06:21 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Am Mittwochmorgen kann sich nach Angaben des DWD vor allem in den südlichen Landkreisen verbreitet Glatteis bilden. Auch im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns kann es rutschig werden. Die Warnung gilt zunächst bis 09.00 Uhr.