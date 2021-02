Winnenden

Kärcher schraubt Umsatz 2020 auf neue Bestmarke

03.02.2021, 07:12 Uhr | dpa

Bodenköpfe von Scheuersaugmaschinen liegen in der Montage der Alfred Kärcher SE & Co. KG auf einem Rolltisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Reinigungs- und Gartengerätehersteller Kärcher hat im Corona-Jahr 2020 so viel Umsatz erzielt wie noch nie zuvor. Rund 2,72 Milliarden Euro bedeuteten ein Plus von knapp sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit einen weiteren Rekordwert, wie Vorstandschef Hartmut Jenner der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Unternehmen aus Winnenden profitierte vom Verschönerungstrend in Haus und Garten, und auch die Geschäfte mit Dampfreinigern zur Desinfektion liefen gut. Dafür bröckelte der Umsatz bei der Profi-Ausrüstung etwa für die Industrie, aber vor allem auch für Hotels und die Gastronomie. Angaben zum Gewinn macht Kärcher nicht.