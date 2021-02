Drage

Ermittlungen nach gewaltsamem Tod in Drage laufen weiter

03.02.2021, 09:29 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Ehepaares in Drage an der Elbe sucht die Polizei weiter nach den Hintergründen. Das sagte ein Polizeisprecher im Landkreis Harburg am Mittwoch, ohne Einzelheiten zu nennen. Ein Verwandter hatte das Ehepaar am Vortag leblos in dem Haus aufgefunden, jede Hilfe kam zu spät. Nach Polizeiangaben deutet die Spurenlage darauf hin, dass der Ehemann (57) erst seine Frau (56) mit einem scharfen Gegenstand tödlich verletzt habe. Anschließend habe er sich selbst das Leben genommen. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen gebe es nicht.