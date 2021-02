Umfrage: Industrie hält Hessens Wirtschaft in der Spur

03.02.2021, 15:58 Uhr | dpa

Hessens Industrie ist trotz des aktuellen Corona-Lockdowns einer Umfrage zufolge weiter auf Erholungskurs. Im Gastgewerbe, der Reisewirtschaft und in Teilen des Einzelhandels sind Lage und Geschäftserwartungen laut Konjunkturbericht des Hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK) dagegen "besorgniserregend". Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht basiert auf einer Befragung von rund 2600 Unternehmen von Mitte Dezember bis Mitte Januar.

Danach verbesserte sich die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage insgesamt leicht, die Erwartungen aller befragten Firmen für die kommenden Monate sanken hingegen. Der Geschäftsklimaindex lag mit 94 Punkten weiter unterhalb der 100-Punkte-Marke, die den Übergang zwischen negativer und positiver Gesamtstimmung markiert.

"Vor allem Hessens Industrie hält die Gesamtwirtschaft in der Spur, trotz weiter angespannter Beschäftigungs- und Investitionsabsichten", erläuterte HIHK-Geschäftsführer Robert Lippmann. Der Geschäftsklimaindex schaffte es hier mit 105 Punkten in den positiven Bereich.

Sorgen bereiten Hessens Unternehmen Betriebsschließungen sowie Kaufkraftverluste durch Kurzarbeit und steigende Arbeitslosigkeit. Gut 60 Prozent sehen in einer schwachen Inlandsnachfrage das zentrale Risiko. Mehr als jeder zweite Betrieb sieht zudem Risiken in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. In der aktuellen Situation sollte die Landes- und Bundespolitik auf weitere Belastungen für die Wirtschaft verzichten, mahnte Lippmann. Zugleich sollte die Politik "schnellstmöglich die schrittweise, verantwortbare Öffnung geschlossener Betriebe beginnen".