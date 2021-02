Halberstadt

Misshandlung eines Asylbewerbers: Mitarbeiter vor Gericht

04.02.2021, 02:39 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Am Amtsgericht Halberstadt wird heute (7.45 Uhr) der Prozess gegen drei ehemalige Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes fortgesetzt, die einen Asylbewerber in der Zentralen Aufnahmestelle misshandelt haben sollen. Bei einer Einlasskontrolle sollen sie den Mann am 13. April 2019 laut Staatsanwaltschaft getreten und geschlagen haben. Monate nach dem Vorfall war ein Video im Internet aufgetaucht. Die Anklagebehörde wirft den Männern im Alter von 34, 44 und 52 Jahren gefährliche Körperverletzung vor.

Die Sicherheitsleute hatten den Vorwurf der Misshandlung beim Prozessauftakt am 18. Januar zurückgewiesen. Sie hätten die Situation mit dem stark alkoholisierten und aggressiven Asylbewerber in den Griff bekommen wollen. Er habe sich geweigert, seinen Ausweis zu zeigen, und die Männer als Rassisten und Nazis beschimpft, gedroht und gespuckt. Er sei nicht verletzt worden.

Der Asylbewerber war bereits zum ersten Verhandlungstag als Zeuge geladen, aber nicht erschienen. Nun soll er polizeilich vorgeführt werden. Es ist möglich, dass am Donnerstag die Plädoyers gehalten werden und auch das Urteil verkündet wird.