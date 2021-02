Dätgen

Zollfahnder stellen 40 Kilogramm Haschisch in Auto sicher

04.02.2021, 12:20 Uhr | dpa

Zollfahnder haben nach einer Routinekontrolle an der Autobahn 7 im Kofferraum eines Autos 40 Kilogramm Haschisch entdeckt. Die Drogen waren in einem besonders hergerichteten Versteck im unteren Bereich des Kofferraums untergebracht, wie ein Zollsprecher am Donnerstag bei der Vorstellung des Funds in Kiel sagte. Weil nach der Kontrolle Ende Januar Drogenspürhunde anschlugen, brachte der Zoll den Wagen nach Hamburg, um diesen in der Container-Prüfanlage durchleuchten zu lassen. Die beschlagnahmten Drogen haben laut Zoll einen Wert von 120.000 Euro. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.